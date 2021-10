Britsk parlemintslid deastutsen

Foto: morguefile.com

In 25-jierrige man hat it Britske parlemintslid David Amess deastutsen. De moardner sloech freedtemiddei ta yn in tsjerke yn Leigh-on-Sea, dêr’t Amess lykas alle sneinen oerlis mei kiezers hie. De plysje hat de moardner oppakt.

De 69-jier âlde Amess wie lid fan it Britske Legerhûs foar de konservative partij. Hy stie bekend as in fûl foarfjochter fan bisterjochten en as tsjinstanner fan abortus. Hy lit in widdo en fiif bern efter.

Yn 2016 waard yn it Feriene Keninkryk ek in parlemintslid fermoarde. Dat wie Jo Cox fan de Labour-partij. De dieder wie doe in neonazy, dy’t libbenslange finzenisstraf oplein krigen hat.