Bouwe de Boer: Guarda as Kulturele Haadstêd yn 2027?

Kollum

No’t ús reis fan sechtjin wike troch Portugal efter ús leit is Fryslân wer ús plakje wurden. De L6este trije wike hawwe we trochbringe mocht by Frank en Janneke Kroondijk yn de Portugeeske gemeente Guarda. Hja hawwe trije lytse bern (6, 3 en 0 jier) en hawwe in wol hiel stoere stap set: baan opsein en alles yn Hurdegaryp ferkocht. Dan moat der wol wat spesjaals spylje, en dat is sa. Janneke en Frank wolle in ekodoarp bouwe. In doarp as foarbyld op it mêd fan sirkulêr bouwen, eigen enerzjy, lokaal iten en sa mear. En dat allegearre mei studinten dy’t yn ’e kunde komme kinne mei oar ûnderwiis: leare troch te dwaan en de útdagingen sels ûnderfine.

De húshâlding wie noch mar krekt op it nije bûten oankommen, dat der wie genôch wurk te dwaan. De grutte pleats – mei in protte keamers (foar studinten byglyks), in grutte skuorre en fiif hektare grûn – hie al in skoft leech stien. Dat hold yn: himmelje, opnij ynrjochtsje, útpakke, meubels yninoar sette en… op de bern passe. In geweldige tiid.

Noch moaier waard it doe’t Frank en ik in ôfspraak mei de boargemaster fan Guarda hiene. Guarda is de haadstêd fan de gemeente en it doel wie om in relaasje mei de gemeente op te bouwen. De boargemaster seach it hiel wol sitten om as gemeente by de opbou fan it ekodoarp te helpen.

Kulturele Haadstêd yn Portugal

Njonken de plannen foar it ekodoarp hie de boargemaster in soad belangstelling foar Ljouwert dat yn 2018 kulturele haadstêd wie. Guarda wol dat sels yn 2027 wurde. De fraach wie fansels hoe’t Ljouwert/Fryslân dat foarinoar krige hie. Wy hawwe de organisatoaren dêre yn kontakt brocht mei de betinkers efter LF2018. Wa wit wurdt Guarda út fyftjin gadingmakkers de winner. In bytsje help út Fryslân kin grif gjin kwea.

Trouw

Doe’t wy wer thús wiene waard ik belle troch Jelle Brandsma, sjoernalist fan Trouw. Dy krante hat it inisjatyf fan FossylFrij Fryslân nominearre yn De Duorsume 100 fan 2021. De útrikking wie op 7 oktober: in 18de plak fan de fjouwerhûndert ynstjoeringen! Foarsitter Gerben Gerbrandy en ik rieden ferrast en bliid oer de Ofslútdyk werom. De enerzjy is der wer!

Dit is nûmer 57 yn de rige Fryslân – Skjinnerlân

Bouwe de Boer wennet yn Akkrum en is projektlieder fan Freonen fan FossylFrij Fryslân – Skjinnerlân.