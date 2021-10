Boek fan Kees Kuiken oer Fryske lienen

Koartlyn is by útjouwerij Noordboek it boek Friese lenen, fan de hân fan Kees Kuiken ferskynd. Yn 2020 joegen de Stichting De Grote Zuidwesthoek en de Kingmastifting dr. Kees Kuiken de opdracht om in publikaasje te meitsjen oer de skiednis fan de Fryske lienen en dêrneist in wiidweidich oersjoch te meitsjen fan de hjoeddedei noch funksjonearjende lienen yn de provinsje Fryslân.

Stúdzjebeurzen binne fan alle tiden. Tsjintwurdich wurde dy foaral troch de oerheid ferstrekt, mar yn Friese lenen giet de auteur yn op de partikuliere stúdzjefûnzen yn Fryslân. It âldste noch besteande is fan 1452, it jongste fan 2015. De stúdzjebeurs dy’t in studint fan dy lienen ûntfangt, is hast altyd in jefte, gjin liening, mar elts lien hat syn eigen betingsten en foarkarren. Kuiken set net allinnich relevante boarnen en feiten fan seis iuwen skiednis op in rige, mar jout der ek betsjutting oan troch sawol de maatskiplike as de kulturele kontekst te ferhelderjen. Hy leit ek út wêrom’t der just yn Fryslân noch safolle aktyf binne. Yn it twadde part treft de lêzer in oersjoch oan mei alle noch besteande Fryske lienen dy’t noch stúdzjebeurzen útdiele en foar wa’t dy ornearre binne.

Dr. Kees Kuiken is sinolooch en histoarikus.

ISBN 978 90 5615 847 7 | hurde omkaft | 384 siden | € 39,90

Friese lenen is te keap by de boekhannel en fia www.noordboek.nl.