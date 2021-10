Arriva en it Frysk 2

Op 1 oktober l.l. stjoerde Jehannes Elzinga fan Frjentsjer in brief mei klachten oer it taalgebrûk by Arriva nei de direksje fan dat bedriuw. Dy brief hat as ynstjoerd stik op It Nijs stien (Arriva en it Frysk | It Nijs).

In wike letter krige Elzinga antwurd fan de Regio-direkteur Arriva Noord mei neiere útlis. Okkerdeis krige It Nijs de beskikking oer dat antwurd. Reden om dy beide briefkanten hjir te publisearjen:

Arriva-antwurd omrop treinen_1 en Arriva-antwurd omrop treinen_2.