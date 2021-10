Akteur Alec Baldwin sjit frou op filmset dea

De Amerikaanske akteur Alec Baldwin hat in kamerafrou op in filmset deasketten. De sheriff fan Santa Fe County yn Nij Meksiko hat dat buorkundich makke.

Slachtoffer Halyna Hutchins wie as sjef fotografy ferantwurdlik foar de kameraploech. De regisseur fan de film Rust, Joel Souza, rekke ferwûne. De 63-jierrige Baldwin is ien fan de haadrolspilers en produsint fan dy western. It is noch ûndúdlik wat der krekt misgie. By it opnimmen waard in fjoerwapen brûkt en neffens de Amerikaanske side TMZ hiene dêr losse flodders yn sitte moatten. Amerikaanske media sprekke fan in ûngelok.

Kameraregisseur frou Hutchins (42) en regisseur Souza (48) waarden rekke. Beide slachtoffers waarden nei it sikehûs brocht. Frou Hutchins stoar dêr oan har ferwûnings, Souza hat it sikehûs ûnderwilens wer ferlitten.

Twa dagen lyn hie frou Hutchins noch foto’s fan de set op Instagram set. Hja pleatste in foto fan de filmploech en skreau by in filmke dêr’t yn te sjen wie dat se yn har frije tiid hynsteried, dat dat ien fan de foardieltsjes fan it opnimmen fan in western wie.

De akteur hat noch net op it ynsidint reagearre. Op Twitter wurde foto’s dield fan in wanhopige Baldwin.