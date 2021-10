Abdulrazak Gurnah kriget Nobelpriis foar de literatuer

De Tanzaniaansk-Britske romanskriuwer Abdulrazak Gurnah kriget dit jier de Nobelpriis foar de literatuer. Dat hat de Sweedske akademy fan wittenskippen tongersdei buorkundich makke. Gurnah is it bekendst om syn roman Paradise út 1994, dy’t ek yn it Nederlânsk oerset is.

De 73-jierrige skriuwer komt oarspronklik fan it Tanzaniaanske eilân Sanzibar en wennet it grutste part fan syn libben yn Ingelân. Hy skriuwt yn de Ingelske taal. Njonken skriuwer is er ek letterkundige. Hy is heechlearaar oan de universiteit fan Kent.

Gurnah skriuwt in protte oer flechtlingen. De Nobelpriissjuery is fol lof oer syn ‘kompromisleaze en ynfielende beskriuwing fan de gefolgen fan kolonialisme en it lot fan flechtlingen”.