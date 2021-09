Wylde Warnsbetinking

Hoewol’t de Stifting Slach by Warns om de koroanaregeljouwing derfan ôfsjoen hie om in betinking te organisearjen, wie der fan ‘e middei aardich folk nei it Reaklif tein. Dyen wiene reewillich om te harkjen nei oaren dy’t harren trekken waarnamen en hâld in taspraak.

Sander Hoekstra, foarsitter fan de Jongfryske Mienskip, ferlike de striid fan de Friezen fan eartiids mei dy fan hjoed-de-dei. Syn taspraak wurdt meikoarten yn al syn hear en fear op ItNijs.frl publisearre.

Ald-sjoernalist Kerst Huisman ferdútste syn ideeën oer in Fryske grûnwet.

Rypke Zeilmaker, wittenskipssjoernalist en natuerfotograaf, hold út dat ôfkomst en mentaliteit wichtiger binne foar it Fryskwêzen as de taal en ferwiisde dêroar nei syn boek dat kommendeweis is: Liever dood dan slaaf; een pelgrimsreis door de Friese natuur op zoek naar vrijheid. Syn sizzen dat Grutte Pier ek nea in mûlkapke omdwaan soe, gie der by in part fan it omsteand laach yn as in preek yn in âlderling.

Sjonger Bruno Rummler fleure, by tige skier waar, mei inkelde lieten de sa yn it wyld ûntstiene betinking noch wat fierder op