Waarpraatsje: Waarme woansdei

DE JOUWER – Nei in waarme en strieljende tiisdei wurdt it ek woansdei waarm mei in soad sinne.

Yn ‘e nacht nei woansdei ta is it helder. By in swakke oant matige eastewyn leit de temperatuer om de 13 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne hast de hiele dei. De swakke oant matige wyn komt út it easten en de temperatuer leit tusken de 23 en 26 graden.

Fan tongersdei ôf feroaret it waar. De kâns op in bui nimt ta en it wurdt stadichoan ek minder waarm.

Jan Brinksma