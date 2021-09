Waarpraatsje: Waarm foar de tiid fan it jier

DE JOUWER – It wie in hiel kreaze en suver hast wat neare moandei, mar yn ‘e rin fan ‘e dei rekke de loft wol berûn. It bleau sa goed as drûch. Wy krije no in pear waarme dagen.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei klearret it wer op en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De swakke wyn komt earst út ferskillende rjochtingen, mar letter giet de wyn nei rjochtingen tusken it easten en it suden. It wurdt 10 graden.

Tiisdei skynt de sinne hast de hiele dei, mar wat hege bewolking is net hielendal útsletten. By in swakke eastewyn leit de temperatuer tusken de 20 en 24 graden.

Woansdei kin it noch wat waarmer wurde.

Jan Brinksma