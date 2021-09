Waarpraatsje: Unstabyl en rûzich

DE JOUWER – It wie tongersdei foar it grutste part noch wol in kreaze hjerstdei. Freed, sneon en snein wurde wiete dagen.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, mar der is sa út en troch ek in opklearring en der soe wat (sto)rein falle kinne. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. De temperatuer leit om de 11 graden hinne.

Freed is der earst sinne, mar letter rekket de loft berûn en sil it in skoft reine. De matige oant frij krêftige wyn komt út it suden oant súdwesten. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet it krêftige oant hurde wyn.

Yn it wykein bliuwt it wis net drûch en der stiet ek in soad wyn.

Jan Brinksma