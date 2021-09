Waarpraatsje: Tongersdei mear wyn

DE JOUWER – It tilt dizze hjerstmoanne op fan ‘e kreaze neisimmerdagen, mar tongersdei stiet der wat mear wyn as de lêste tiid.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder, mar tsjin ‘e moarntiid kin de loft ek wat berûn reitsje. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 9 en 13 graden.

Tongersdei is it oan de skiere kant en letter op ‘e dei soe it ek wat (sto)reine kinne. De wyn giet geandewei ‘e dei nei it westen oant noardwesten en wurdt matich oant frij krêftich. It wurdt net folle waarmer as 18 graden.

Nei tongersdei feroaret der net in soad oan it waar.

Jan Brinksma