Waarpraatsje: Stadichoan waarmer

DE JOUWER – Freedtemoarn wie it yn in grut part fan Fryslân earst strieljend waar, mar de loft rekke al gau berûn. Yn ‘e middei kaam de sinne der op in soad plakken wer by. Bewolking sit Fryslân ek yn it wykein sa út en troch dwers.

Yn ‘e nacht nei sneon ta rekket de loft, nei alle gedachten, wer berûn. By in swakke easte- oant noardeastewyn leit de temperatuer tusken de 9 en 13 graden.

Foar sneon is it hast net te sizzen oft de sinne skine sil. De kâns op bewolking is frij grut, mar de sinne soe ek samar te sjen wêze kinne. De swakke wyn komt yn elts gefal út it easten en mei in temperatuer om de 20 graden hinne is it noflik.

Snein feroaret der net folle oan it waar. Der is kâns op (wat) sinne, mar de loft soe ek samar wer berûn wêze kinne. By in swakke eastewyn wurdt it mei 23 graden krekt wat waaarmer as sneon.

Nei it wykein hâldt it drûge en frij waarme waar oan.

Jan Brinksma