Waarpraatsje: Sneon mear sinne

DE JOUWER – It is rêstich neisimmerwaar en de sinne hat it dreech, mar sneon is der, nei alle gedachten, mear sinne.

Yn ‘e nacht nei sneon ta is de loft berûn, mar in pear opklearringen binne net hielendal útsletten. As it opklearret, dan kin der damp ûntstean. De swakke wyn komt út ferskillende rjochtingen. De temperatuer leit om de 12 graden hinne, mar as it helder wurdt, is it in pear graden kâlder.

Sneon kin it earst noch dampich wêze, mar geandewei lit de sinne him ek (goed) sjen. Der binne dan wol hingelwolken. De wyn komt út it súdeasten oant easten en is swak, by de kust lâns miskien matich. It wurdt 20 graden.

Snein feroaret der net folle.

Jan Brinksma