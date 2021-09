Waarpraatsje: Skier wykein

DE JOUWER – It wie freed skier, mei sa út en troch wat sinne, en yn it wykein sjogge we de sinne ek net in soad. It is wol noflik waar.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn en by de kust lâns soe it wat (sto)reine kinne. By in swakke oant matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 14 graden hinne.

Sneon is it skier, mei yn ‘e moarntiid miskien in bytsje rein. De swakke wyn giet fan it suden oant súdwesten nei it suden oant súdeasten. It wurdt krapoan 20 graden.

Snein is de loft wer berûn, mar mei goed 20 graden is it wol wat waarmer as sneon. In bytsje rein of in bui(ke) is net hielendal útsletten. De swakke oant matige wyn komt út it suden.

Takomme wike nimt de kâns op in (tonger)bui ta en letter giet de temperatuer ek omleech.

Jan Brinksma