Waarpraatsje: Sinne hat it dreech

DE JOUWER – De sinne hat it yn dizze tiid fan it jier alwer in stik dreger en dat wie te sjen, it bleau woansdei de hiele dei skier. It rêstige neisimmerwaar hâldt oan.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn. De wyn komt út it noarden oant noardwesten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt in graad as 12.

Tongersdei bliuwt it yn Fryslân, nei alle gedachten, it grutste part fan ‘e dei skier. By in matige noardewyn wurdt it net folle waarmer as 18 graden.

Fan freed ôf wurdt it wat waarmer en de kâns op sinnich waar wurdt ek wat grutter.