Waarpraatsje: Sinne en bewolking

DE JOUWER – It wie in kreaze tongersdei mei sinne en bewolking. Der feroaret foarearst net in soad.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en op guon plakken soe it sa út en troch wat storeine kinne. De swakke wyn komt út rjochtingen tusken it suden en it westen. It wurdt 13 graden.

Freed wikselje sinne en bewolking inoar ôf en in bui is net hielendal útsletten. By in swakke súdwestewyn wurdt it krekt gjin 20 graden.

Nei freed bliuwt it stabyl neisimmerwaar.