Waarpraatsje: Rêstich neisimmerwaar

DE JOUWER – Mei de buien foel it woansdei wol ta, mar it wie wol in skiere dei mei earst dizenich en dampich waar. It bliuwt rêstich neisimmerwaar.

Yn ‘e nacht nei tongersdei ta is de loft berûn en op guon plakken soe sa út en troch wat storein falle kinne. De swakke wyn komt út it westen, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige oant frij krêftige noardwestewyn. It wurdt 12 graden.

Tongersdei is it earst skier, mar yn ‘e middei wikselje sinne en hingelwolken inoar ôf. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet earst noch wat mear wyn. It wurdt krapoan 20 graden.

Nei tongersdei bliuwt it rêstich waar, mar de sinne hat it wol frij dreech.

Jan Brinksma