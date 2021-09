Waarpraatsje: Rein en minder myld

DE JOUWER – It bleau moandei lang drûch, mar lang om let waard it dan dochs wiet, al foel it wol wat ta. Fan woansdei ôf bliuwt it foarearst gjin dei drûch.

Yn ‘e nacht nei tiisdei ta binne der opklearringen, mar op guon plakken soe in bui falle kinne. De sudewyn is swak, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige oant frij krêftige súdwestewyn. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar der kin ek noch in bui falle. Yn ‘e middei binne der hingelwolken. De swakke oant matige súdwestewyn giet yn ‘e rin fan ‘e dei nei it suden oant súdeasten. De temperatuer leit krekt ûnder de 20 graden.

Fan woansdei ôf reint it alle dagen sa út en troch en de temperatuer sakket noch wat fierder.

Jan Brinksma