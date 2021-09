Waarpraatsje: Oar waar kommendewei

DE JOUWER – It wie in neisimmerdei mei in gouden râne. De hiele dei sinne en hege temperatueren, mar fan tongersdei ôf sil it waar feroarje.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder en by in swakke oant matige easte- oant súdeastewyn is it mei 15 graden tige myld.

Tongersdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. De kâns op in bui is yn Fryslân, nei alle gedachten, noch net hiel grut. De wyn giet stadichoan nei it súdwesten en wurdt matich. De temperatuer leit tusken de 22 en 26 graden.

Freed falle der (tonger)buien, mar it is noch wol oan de waarme kant.

Jan Brinksma