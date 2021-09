Waarpraatsje: Oanhâldend skier

DE JOUWER – It wie tongersdei wer in skiere dei, mar oan ‘e ein fan ‘e dei kaam de sinne der op guon plakken yn Fryslân dochs noch goed by. It sil freed, nei alle gedachten, foar it grutste part fan ‘e dei wer skier wêze.

Yn ‘e nacht nei freed ta rekket de loft wer berûn. By in swakke wyn út ferskillende rjochtingen leit de temperatuer om de 12 graden hinne.

Freed wurdt wer een bewolke die, mar yn ‘e rin fan ‘e middei soe de sinne him noch (efkes) sjen litte kinne. Wêr en hoe let is hast net te sizzen. De swakke oant matige wyn komt út rjochtingen tusken it noarden en noardeasten. It wurdt op de measte plakken goed 20 graden.

Sneon feroaret der net folle, mar fan snein ôf wurdt it waarmer en nimt de kâns op sinne ek ta.

Jan Brinksma