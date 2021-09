Waarpraatsje: Oan de waarme kant

DE JOUWER – It wie moandei oer it generaal dochs in skiere dei, mar tiisdei soe de sinne dan wis better te sjen wêze moatte.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft wat berûn en it kin dizenich wurde. De eastewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt in graad as 10.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar der is wol hege bewolking. De kâns op in bui, letter op ‘e dei, is yn Fryslan, nei alle gedachten, net sa grut. By in matige eastewyn leit de temperatuer tusken de 20 en 24 graden.

Woansdei is der wol kâns op in bui en wy sjogge de sinne net in soad. It bliuwt wol myld.

Jan Brinksma