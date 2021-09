Waarpraatsje: Neisimmer

DE JOUWER – Op in skiere sneontemoarn nei hiene wy dochs in strieljend wykein mei in hiel noflike temperatuer. It bliuwt foarearst neisimmersk en drûch.

Yn ‘e nacht nei moandei ta is it helder en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De swakke wyn komt út ferskillende rjochtingen en mei in graad as 8 wurdt it in frisse nacht.

Moandei skynt de sinne grif, mar der kin sa út en troch ek bewolking oerdriuwe. By in swakke wyn út ferskillende rjochtingen rint de temperatuer op nei goed 20 graden.

Tiisdei en woansdei is it ek noch drûch.

Jan Brinksma