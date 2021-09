Waarpraatsje: Moandei wat mear sinne

DE JOUWER – Nei in, foar it grutste part fan de tiid, skier wykein krije wy moandei wer wat mear sinne.

Yn ‘e nacht nei moandei ta is de loft berûn en der soe wat storein falle kinne. By in matige noardwestewyn wurdt it 13 graden.

Moandei kin it earst noch skier wêze, mar geandewei komt de sinne der hieltyd better by. It bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn is swak en komt út ferskillende rjochtingen, mar letter op ‘e dei giet de wyn nei it noardeasten en boazet er by de kust lâns en boppe de Iselmar wat oan. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Tiisdei en woansdei falle der in pear buien.

Jan Brinksma