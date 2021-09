Waarpraatsje: Moai neisimmerwaar

DE JOUWER – Wy hiene sneon hiel kreas neisimmerwaar en dat hâlde wy noch in pear dagen.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. It soe ek wat dizich wurde kinne. By in swakke oant matige eastewyn wurdt it 12 graden.

Snein skynt de sinne geregeld, mar (wat) bewolking is ek net útsletten. De wyn komt út it easten en is swak oant matich, mar yn it Waadgebiet frij krêftich. It wurdt krapoan 20 graden.

Moandei feroaret der net folle oan it stabile waar. By in swakke oant matige noardeastewyn sjogge wy de sinne wol wat minder en it wurdt in graad as 18.

Jan Brinksma