Waarpraatsje: Kâns op tonger

DE JOUWER – It wie tongersdei alwer in hiel kreaze neisimmerdei met hege temperatueren, mar sa waarm as de lêste dagen wurdt it foarearst net wer.

Tongersdeitejûn en yn ‘e nacht nei freed ta kin der op guon plakken in (tonger)bui falle. De sudewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. Mei in graad as 15 is it wer in soele nacht.

Freed skynt de sinne sa út en troch, mar yn ‘e rin fan ‘e dei falle der in pear fikse (tonger)buien, miskien wol mei heil. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it noch wol goed 20 graden.

Yn it wykein falle der ek in pear (tonger)buien. De temperatuer leit dan om de 20 graden hinne.

Jan Brinksma