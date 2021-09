Waarpraatsje: Kâlde nacht

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei krije wy in kâlde nacht en ek noch in pear moaie dagen.

Yn ‘e nacht nei tiisdei ta is it helder en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. Der stiet hast gjin wyn en de temperatuer leit om de 6 graden hinne. By de kust lâns sil it minder kâld wurde.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar der is ek kâns op bewolking. By in matige westewyn wurdt it 18 graden.

Woansdei wurdt it in bytsje waarmer.

Jan Brinksma