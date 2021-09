Waarpraatsje: It bliuwt noflik neisimmerwaar

DE JOUWER – Nei in skiere en rûzige tongersdei krije wy no wer in pear moaie neisimmerdagen.

Yn ‘e nacht nei freed ta is de loft berûn. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich, mar yn it Waadgebiet earst noch frij krêftich. It wurdt 12 graden.

Freed is it earst noch skier, mar geandewei sil de sinne grif noch skine. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt krekt gjin 20 graden.

Yn it wykein is it oan de waarme kant.

Jan Brinksma