Waarpraatsje: Fan neisimmer nei hjerst

DE JOUWER – It wie noch in hiel kreaze tiisdei, mar fan woansdei ôf slacht it waar om. It wurdt hjerst.

Yn ‘e nacht nei woansdei ta is it earst helder, mar geandewei rekket de loft berûn. De sude- oant súdeastewyn is matich, mar by de kust boazet de wyn letter oan en wurdt er frij krêftich oant krêftich. It wurdt 11 graden.

Woansdei is it skier en yn ‘e moarntiid sil it in skoft reine. Letter op ‘e dei falle der rûnom buien, miskien wol mei tonger. De wyn giet fan it suden nei it westen en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd en by de noardlike kust lâns miskien wol stoarmich, mei yn buien swiere wynpûsten. Dy binne der ek yn it Waadgebiet. Boppe it fêstelân binne de wynpûsten minder swier. Mei 13 graden is it in stik kâlder as de lêste dagen.

Nei woansdei bliuwt it waar hinne en wer gean.

Jan Brinksma