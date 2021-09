Visit Wadden presintearret eigen tydskrift ‘In Eigen Land’

Visit Wadden presintearret it In Eigen Land-tydskrift, dat dizze kear hielendal yn it teken fan it Waad stiet. Mei de redaksjes fan Columbus, FietsActief en Roots makke de organisaasje de spesjale edysje mei mar leafst 101 tips om it Waad te ûndergean. De alderearste eksimplaren binne ôfrûne tiisdei oerlange oan trije ûndernimmers út it Waadgebiet dy’t sels yn it tydskrift neamd wurde.

Nauwe gearwurking en ko-kreaasje

In Eigen Land is in útjefte fan Columbus Travel, yn gearwurking mei Roots en FietsActief en ferskynt trije kear yn it jier. De oplaach is diskear ekstra grut en telt mar leafst 70.000 stiks. In Eigen Land is ornearre foar de aventoerlike, duorsume reizger dy’t it leafst bûten de gewoane paden op syk giet nei de moaiste peareltsjes. Tink oan hoareka, musea, fyts- en kuierrûten, plakken om te oernachtsjen en aktiviteiten lykas waadrinnen, drûchfallen op in skip en noch folle mear. Dy peareltsjes binne mei soarch selektearre en útljochte troch de redaksjes yn gearwurking mei Visit Wadden.

In Eigen Land

In Eigen Land lit sjen wêrom’t it hjir yn Nederlân sa goed is. Spesjaal foar wa’t thúsbliuwt en deitochten meitsje wol. Mei de moaiste fyts- en kuierrûten, kulturele tips, spektakulêre natuerfotografy en reportaazjes oer de aldermoaiste doarpen en stedsjes. Der is ek folop omtinken foar lokale gastronomy, bysûndere sliepplakken en ynspirearjende aktiviteiten mei bern.