Subsydzje foar wurkwiken ûnderwiis

Fryske skoallen dy’t harren wurkwike by in Fryske groepsakkommodaasje boeke of in dei-ekskurzje organisearje litte, kinne by de provinsje in oanfraach foar subsydzje yntsjinje. Dêr is al aardich gebrûk fan makke, mar de subsydzjepôt is noch net leech.

De subsydzje komt net allinne de skoallen te’n goede. De provinsje wol der ek mei berikke dat de omset fan Fryske groepsakkommodaasjes mei omheech giet.

De subsydzjeregeling Verblijf en excursie 2021 is noch oant 1 novimber iepen. De aktiviteit dêr’t subsydzje foar oanfrege wurdt moat foar 1 juny 2022 útfierd wurde. Dêrtroch kinne ek aktiviteiten yn april/maaie takomme jier noch mei dizze regeling meidwaan. De regeling rjochtet him op alle klassen fan it fuortset ûnderwiis, mbo en hbo en wo yn Fryslân.

Adres foar mear ynformaasje en oanfragen: https://www.fryslan.frl/verblijfenexcursie/