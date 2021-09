Steven Sterk set de doarren iepen: 3 miljoen boeken te keap

Op 1, 2 en 3 oktober iepenet ramsjgruthannel Tialda foar de trettjinde kear de doarren fan syn magazyn foar it publyk oan de Hellingbaas 1 op ’e Gordyk.

De beurs is útgroeid ta in evenemint dêr’t tûzenen minsken út hiel Nederlân foar nei Fryslân komme. Ferline jier koe de beurs fanwege koroana spitigernôch net trochgean, ta grut fertriet fan de fêste besikers.

Bûtendoar stiet in wein dêr’t besikers wat te iten en te drinken helje kinne.

Jûnsfjouwerdeiske

De foarried ramsj (ôfprize nije boeken) bestiet út goed trije miljoen boeken. Alle titels binne skerp prize, mei koartingen oant tachtich persint op de nijpriis. De tagong is fergees en alle keapers krije in ekstra boek kado. Op alle trije dagen binne de iepeningstiden fan 12.00 oant 17.00 oere. Dit jier meie de klanten ek wer troch de ûneinige paden rinne dy’t oars ferbean gebiet binne. Oer in lingte fan oardel kilometer lizze goed 6.400 titels te keap. Ferdwale kin net, mar ôfskie fan dy boekewrâld nimme, is foar in protte minsken lestich. Eltsenien dy’t de goed 6.000 titels in pear kear by del rint, kin de Jûnsfjouwerdeiske oerslaan.

Steven Sterk is al jierren de grutste ramsjhanneler fan Nederlân en Flaanderen. Hy begûn yn 1989 mei in tydlik winkeltsje yn Snits en letter dat jier mei in boekwinkel en gruthannel yn Utert. Yn 2007 ferhuze de gruthannel nei De Gordyk. Steven Sterk leveret boeken oan warehuzen, musea, de measte boekhannels yn Nederlân en Flaanderen, bol.com, Bookspot en oare ynternetferkeapers.

It papieren boek libbet

Yn it markante gebou fan Tialda | Steven Sterk is ek útjouwerij Bornmeer | Noordboek | HL Books en Sterck & De Vreese fêstige. De útjouwerijen etalearje harren fûns op de iepen dagen, en potinsjele auteurs kinne by de kream fan de útjouwerijen harren manuskript ynleverje om beoardielje te litten.

Bornmeer | Noordboek | HL Books hawwe har ûntwikkele ta de grutste útjouwerij fan de trije noardlike provinsjes. De útjouwerij rjochtet him benammen op kwalitative non-fiksje op it mêd fan natuer, skiednis, filosofy, keunst en kultuer. Dêrnjonken is Bornmeer útjouwer fan de Nijntje-boekjes yn ferskate streektalen, dêr’t ûnderwilens goed 500.000 eksimplaren fan ferkocht binne.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.ramsj.nl.