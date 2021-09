Splinter Chabot stim efter audiotoer ‘Icons’ yn Frysk Museum

By de útstalling Icons: stopstikken út de National Portrait Gallery, dy’t op 11 septimber iepene wurdt, kin gebrûk makke wurde fan in audiotoer, ynsprutsen troch skriuwer, programmamakker en politikooch Splinter Chabot.

Yn de audiotoer nimt Chabot de besikers mei yn fjirtjin libbensferhalen fan de foarfjochters en rebellen dy’t yn de útstalling ferskûle binne. De audiotoer kostet € 1,50 en is te boeken by in online tagongkaart fia friesmuseum.nl/tickets. De audiotoer is sawol yn it Nederlânsk as yn it Ingelsk beskikber.

Splinter Chabot

Splinter Chabot is programmammakker, skriuwer en politikooch. Foar AVROTROS makket er syn eigen praatsjo SPLNTR!, dêr’t er jonge, foaroansteande én net-aldendeiske gasten yn ûntfangt út de wrâld fan keunst, kultuer, polityk en media. Begjin 2020 ferskynde syn debútroman ConfettiRegen, oer in jonge en syn wrakseling mei en syktocht nei himsels. Letter dat jier ferskynde syn twadde boek Roze Brieven en hy is dit jier ien fan de auteurs fan it jongereinboekewikegeskink 3PAK.