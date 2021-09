Skjinne ko kin helpe by stikstofproblematyk

Foar in ko is it om it even wêr’t er delskyt of mygt: yn ’e greide, stâl of dêr tuskenyn. Sa wie it altyd. Lykwols is it in groep Dútske en Nij-Seelânske wittenskippers slagge om kealen skjin te meitsjen. It soe neffens harren in part fan de oplossing fan it stikstofprobleem wêze kinne.

Troch de miich fan kij op in spesifyk plak op te fangen, kin it net minge mei bygelyks dong. Dêrtroch komt der folle minder skealike ammoaniak frij. Der stikstofferbining sipelet neffens de wittenskippers sa net de boaiem yn en de ammoaniak bliuwt net yn de atmosfear hingjen, om letter wer del te kommen. As de stof yn ’e natuer delslacht, taastet dy it bioferskaat oan.

Foar it ûndersyk krigen sechtjin keallen in spesjale potsjestrening: de MooLoo-metoade. Dêrby waard de bisten earst dúdlik makke dat in part fan de stal as húske ynrjochte wie, troch se te beleanen mei wat lekkers as se dêr miigden. As se bûten dat part miigden, waarden se mei wetter besproeid. Stadichoan slagge it sa om alve fan de sechtjin kij op in ûndersyksbuorkerij fan it Forschunsinstitut für Nutztierbiologie, yn it noardeasten fan Dútslân, skjin te krijen.

De faasje dêr’t de keallen yn de stúdzje mei skjin waarden, binnen in pear wike en nei sa’n fyftjin treningen – wie gâns flugger as de trochsneed pjut, sei ûndersiker Lindsey Matthews fan de universiteit fan Auckland op de webside fan it wittenskiplik tydskrift Science. Yn it artikel, dat moandei publisearre waard yn fakbêd Current Biology, skriuwe de ûndersikers op basis fan eardere ûndersiken dat de ammoaniakútstjit mei mear as de helte werombrocht wurde kin as tachtich persint fan de miich fan kij opfongen wurdt. It is lykwols noch net dúdlik hoe skjin de kij bliuwee as se mei in protte tagelyk nei it húske moatte.