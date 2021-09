Sabeare Kokedei yn Warkum

De fjirde woansdei fan septimber is it tradisjoneel feekeuringsdei yn Warkum. Foarich jier gie dy dei net troch fanwege de koroana-pandemy en dy wie dit jier opnij spulbrekker.

De Warkumers hiene lykwols in oplossing betocht om harren Kokedei wol fiere te kinnen. Op de Merk stiene keunstkij yn it strie te pronkjen. Gjin keuring, gjin stront, mar dochs in tal kij om de dei op te fleurjen.

Folle terrassen, in springkessen, in oaljekoekskream en fansels it prachtige waar soargen derfoar dat Warkum yn 2021 syn feekeuringsdei hâlde koe.