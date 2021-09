​Op 15, 22, en 29 septimber jout Bert Looper in fergeze rûnlieding troch de dûbeld-eksposysje Jan Loman │Grinskrusend yn Tresoar. De rûnlieding begjint om 14.00 oere.

De útstalling yn Tresoar lit fraaie haikûbondels sjen op in ferskaat oan materiaal, yn gearhing mei syn libbensferhaal en mei tekstuele, abstrakte en lânskiplike fliselinen, grafyk, skilderkeunst en assemblaazjes.

Yn Galery Bloemrijk Vertrouwen (Aldtsjerk) is ek in útstalling te sjen. Galery Bloemrijk Vertrouwen bringt orizjinele foto’s út de Loman kolleksje fan Tresoar en beljochtet de perioade yn Ynje, foarmjouwing, tekstyl en wurkwize fan Loman. Gerhild van Rooij (Galery Bloemrijk Vertrouwen) is gastkurator fan de dûbeld-eksposysje.