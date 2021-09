Resept foar huningflapkes

Yngrediïnten:

– heale liter huning

– 1 tl. kaniel

– 1 mespunt mealde krûdnagels

– 1 mespunt mealde nutemuskaat

– fynsnijde sitroen- en sinesappelskyl

– +/- 500 gr. blom fan moal

– 125 gr. ferkrommele sûkerklûntsjes

Bring de huning mei de krûden oan ’e kôk. Fan it fjoer ôfnimme en ôfkuolje litte. Kliem der no de ferkrommele sûkerklûntsjes trochhinne en safolle blom dat der in stiif daai ûntstiet. Foarmje der tinne koekjes fan en bak se op in mei moal bestode plaat yn in matich waarme ûne oant se knapperich en brún binne.