Provinsje stipet rjochtssaak tsjin EU om taalbelied

Deputearre Steaten fan Fryslân skriuwe dat se in rjochtssaak tsjin de Europeeske Kommisje “aktyf stypje sille”. De rjochtssaak wurdt oanspand troch de Dútske organisaasje FUEN, dy’t fan betinken is dat de Kommisje in oprop fan it Europeesk Parlemint om mear foar lytse talen te dwaan sûnder rjocht en reden skouderet.

FUEN is de organisator fan in petysje mei in oprop oan de Europeeske Uny om mear foar lytse talen te dwaan. De maatregels dy’t útsteld binne, binne bekend wurden ûnder de namme Minority Safepack (rêdingspakket foar lytse talen). Mear as in miljoen minsken hawwe dy ûnderskreaun. De petysje is behannele yn it Europeesk Parlemint, dat op basis dêrfan de oprop die oan de Europeeske Kommisje – it “regear” fan de Europeeske Uny – om maatregels te nimmen foar it stypjen fan lytse talen. De Kommisje die lykwols yn jannewaris fan dit jier te witten dat er dat net fan doel is. Europa soe neffens de Kommisje al genôch foar de minderheidstalen dwaan.

De provinsje Fryslân sil yn gearspraak mei de abbekaat fan FUEN, Thomas Hieber, in brief opstelle om offisjeel ôfkarring fan it stânpunt fan de Europeeske Kommisje út te drukken. Dat brief sil yn de rjochtssaak ek behannele wurde. Fieder sil de provinsje de oerheden fan oare Europeeske regio’s oanfiterje om in ferlykber brief te ferstjoeren.