Oardelmeterregel ferdwynt, mûlkapkes bliuwe

Oer fjirtjin dagen wol it Nederlânske regear de ferplichting ôfskaffe om oardel meter ôfstân ta jins evenminske te hâlden. Dy moast besmetting mei it koroanafirus safolle mooglik beheine. No’t sawat trije op ‘e fjouwer minsken yn Nederlân tsjin it firus yninte binne, is soks net langer nedich.

Al moat men tenei bewize kinne dat men gjin koroana hat, bygelyks mei in ynintersbriefke. Yn restaurants, bioskopen en teaters wurdt it neffens berjochten fan de NOS ferplichte om soks by jin te hawwen.

De mûlkapkes binne noch net fuort: yn bussen en treinen moatte dy foarbûn bliuwe. Hoelang oft dat noch duorret, is net bekend. It is ek net bekend oft festivals al wer tastien wurde. Wol dúdlik is dat restaurants, kroegen en disko’s noch hieltyd allegear om midnacht ticht moatte.