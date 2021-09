Noarderljocht Ynternasjonaal Fotofestival 2021 yn Afslag BLV

Afslag BLV, de dependânse fan Museum Belvédère, is ien fan de festivallokaasjes yn Fryslân fan it Noarderljocht Ynternasjonaal Fotofestival 2021.

Oant en mei 31 oktober it dêr wurk te sjen fan de trije fotografen David Magnusson (Sweden), Nathaniel White (Grut-Brittannië) en Marco Frauchiger (Switserlân). Oerienkomsten yn harren polityk kleure searjes binne tema’s as de flechtlingekrisis, oarlochsgeweld en de drang nei frijheid.

Afslag BLV is fêstige yn de Hearrenfeanske Skoalle, Minckelersstrjitte 11, biedt in poadium oan jong talint en is fergees tagonklik. Iepeningstiden: tiisdeis o/m freeds fan 11 oant 17 oere, sneons en sneins fan 13 oant 17 oere.

Klik hjir foar mear ynformaasje oer de eksposysje.