Noardeast-Fryslân hat nije gemeenteflagge

Doe’t de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân yn maart 2021 syn flagge en wimpel offisjeel fêststelde, reagearren ûnder mear it diskriminaasjemeldpunt Tumba en it dokuminaasjesintrum Israel CIDI dêr neagatyf op. De stjer yn de flagge soe te folle op de davidstjer lykje.

De kwestje makke dat de gemeente in protte nije ûntwerpen tastjoerd krige. Dat fan H. de Haan fan LassooyDesign BNO is de basis foar de nije flagge wurden. Dat is ôflaat fan it gemeentewapen. It grien yn it wapen ferwiist nei it yn haadsaak agraryske karakter fan de gemeente. De yndieling jout oan dat it om in kustgemeente giet. De stjer stiet foar de ienheid fan de trije eardere gemeenten.

De Hege Ried fan Adel hat it ûntwerp neffens de rjochtlinen toetst en goedkard. Tumba en CIDI kinne harsels dêryn fine.

Op 1 september 2021 hat de gemeenteried it nije ûntwerp foar de gemeenteflagge en byhearrende wimpel fêststeld en it beslút fan 4 maart ynlutsen.