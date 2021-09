Nije bestridingsmetoade foar ikeprosesjerûp

It liket derop dat der lang om let in effektive metoade fûn is om de ikeprosesjerûp te bestriden. Troch de beammekrunen te bespuitsjen mei rookstoffen dy’t lykje op de feromoanen dêr’t de wyfkeflinter it mantsje mei lokket om te pearjen, reitsje de mantsjeflinters sa yn ’e war dat se de wyfkes net mear fine kinne. Troch de pearingsfersteuring (mating disruption) wurde de aikes net befruchte en komme der dus gjin rûpen út. De rookstof dy’t brûkt wurdt is spesifyk op de ikeprosesjerûp rjochte, dat oare soarten hawwe der gjin hinder fan.

Proeven mei de nije metoade binne yn de gemeen ten Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland holden en betelle troch de provinsjes Fryslân, Drinte en Oerisel en de oangeande gemeenten. Yn in tal ikeleanen binne yn de maitiid fan 2020 de nêsten teld. Yn de simmer, krekt foar it útfleanen fan de flinters, binne yn guon fan dy leanen de beammekrunen wol bespuite en yn in tal oare leanen net. Fan ’e maitiid binne yn itselde gebiet de nêsten wer teld. Yn de leanen dêr’t spuite is wiene de helte minder nêsten as yn de leanen dêr’t net spuite is.

Benammen yn stedsgebieten, dêr’t net folle romte foar natuerlike fijannen fan de ikeprosesjerûp is, soe dit in ideale metoade wêze kinne, omdat dy net skealik is foar oare soarten flinters en planten. Der sil noch fierder mei eksperimintearre wurde om antwurd te krijen op detalfragen, ear’t er op lanlike skaal tapast wurdt.