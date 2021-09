Nederlânsk Blazers Ensemble spilet ‘Troubadours’

It Nederlânsk Blazers Ensemble (NBE) set yn syn nije foarstelling Troubadours de Arabyske Ud, de mem fan alle tokkelynstruminten, yn it sintsje.

Fjouwer jonge Nederlânske tokkeltalinten: ud-spiler Jaber Fayad, klassyk luitspiler David Mackor, flamenkogitarist Jeff Heijne en bluesgitarist Dusty Ciggaar slane de hannen yninoar, útdage en stipe troch it NBE. Mankelike Arabyske meldijen, ferstille lamento’s fan de 17e-iuwske komponist John Dowland, opswypkjende Spaanske ritme’s en rûge blues binne te hearren yn arranzjeminten fan Julian Schneemann. Foarôfgeand oan de foarstelling jout Bart Schneemann, artistyk lieder en hoboïst fan it NBE, in ynlieding oer Troubadours, fergees tagonklik foar it publyk.

De toernee set op 7 oktober útein yn Podium Mozaïek yn Amsterdam, docht dêrnei sealen yn Utert, Haarlim, Wageningen, Tilburch, Amsterdam (Meervaart), Arnhim en Helmond oan en einiget op 19 oktober yn Oss.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.nbe.nl.