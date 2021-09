Krekt ferskynd: oangripende roman, skreaun troch Sint Nykster Anneke Sieperda

In oangripend ferhaal oer it ferline dat in libben lang meispilet, oer leafde, freonskip en hope. Foar in part wierbard.

Oer it boek Omsjen fan Anneke Sieperda:

Teatske wurket yn it Bonifatiussikehûs yn Ljouwert. It is oarloch, it wurk is net sûnder gefaar en har heit wol graach dat se wer thúskomt. Mar Teatske fynt dêr har earste, allesoerhearskjende leafde. Se kin en wol de sike minsken en har leafste: de bysûndere, sensuele Joadske Otto, net yn ’e steek litte. As se troch omstannichheden dochs weromgiet nei har bertedoarp hopet en dreamt se oer in libben mei har Otto. Mar dan kriget Teatske in brief…

Yn maaie ‘45 as hiel Europa yn it ljocht fan de frijheid de frede fiert, belibbet Teatske har donkerste dagen. In dramatysk barren út har ferline makket dat it libben sa hiel oars rint as dat Teatske oait tocht hie. Wurdt de lêst dy’t se meitôget ûndraachlik of binne de libbenslange, djippe freonskippen en de leafde har ynspiraasje om it libben yn al syn djipte- en hichtepunten temjitte te gean?

In oangripend ferhaal, basearre op it libben fan de mem fan de skriuwster.

Oer de skriuwster:

Anneke Sieperda (1957) is berne yn de Koaipolder by Sleat, waard oplaat ta ûnderwizeres en wurke op ferskillende basisskoallen. Earst as learkrêft en neidat se mem waard fan fjouwer bern as ynfalster. Se spilet toaniel, hat regisseur west en skreau sketsen en stikken, foar toaniel, foar in kabaretselskip en foar jubilearjende ferieningen.

Titel: Omsjen | Skriuwer: Anneke Sieperda (Sint Nyk) | Tal siden: 222 | ISBN: 978-94-6365-368-8 | Priis: € 18,50