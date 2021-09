Koarddûnser stekt fan Eiffeltoer ôf Seine oer

Foar koarddûnser Nathan Paulin is it in dream dy’t útkomt: syn kuiertocht op santich meter hichte fan de Eiffeltoer ôf oer de Seine hinne. De 27-jierrige Frânskman luts der snein in healoere foar út en die ûnderweis wat keunstkes.

De koarde fan 2,5 sintimeter breed wie fan de earste ferdjipping fan de Eiffeltoer nei it dak fan it Palais de Chaillot spand, oan de oare kant fan de rivier, in ôfstân fan 600 meter. “It wie prachtich”, sei Paulin nei ôfrin. “It wie in prachtich útsjoch oer Parys, mar ik moast my ek op myn eksperimint konsintrearje.” Paulin, dy’t mei in feilichheidsline sekere wie, gie healwei syn tocht op de koarde sitten en lizzen foar’t er fierder rûn. Letter op de dei makke er de oerstek, ûnderdiel fan in kultureel festival, noch in kear. Neffens de organisaasje is it de langste ôfstân dy’t in koarddûnser ea yn in stedsomjouwing ôflein hat.

Besjoch in filmke op YouTube.