Fan It Fryske Gea

By de ‘Kiek’es! fotowedstriid’ fan It Fryske Gea hiene de dielnimmers yn augustus de opdracht om yn byld te bringen hoe’t se de natuer belibje en dêrby de fokus te rjochtsjen op ierde, wetter en loft. Der koe stimd wurde op in top 10 dy’t út alle ynstjoeringen gearstald wie. De trije winners binne Sjoekje, Annemieke en Trijntje.

Klik hjir om ek mei te dwaan. Foar de nije opdracht giet it om hoe’t mei de wyn boarte wurde kin. Dêr is yn de natuergebieten fan It Fryske Gea genôch ynspiraasje foar te finen. Upload de foto uterlik 20 septimber! De faksjuery selektearret de top 10. Dêr kin elkenien op stimme. Op 1 oktober wurde de trije winners bekend makke.

Klik hjir om alle alle winners fan de ôfrûne moannen te sjen.