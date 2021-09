Kabelbaan yn Alde Feanen

Fan It Fryske Gea

Juster hawwe de bern fan de Master Frankeskoalle út Earnewâld de nije kabelbaan yn de Alde Feanen iepene troch him yn gebrûk te nimmen. Jula de Groot, ien fan de learlingen mocht harsels troch it iepeningslint slingerje. De bern waarden oanmoedige troch Raynaud Ritsma, presentator fan it berneprogramma Tsjek en Tsjil én natuerleafhawwer.

De kabelbaan is in nij ûnderdiel fan it skoalreiskeprogramma dat It Fryske Gea en Nasjonaal Park de Alde Feanen organisearje. Alle jierren komme wol sa’n 2.500 bern út de fjouwer noardlike provinsjes yn it ramt fan it jierlikse skoalreiske nei de Pettebosk. Dy is spesjaal foar de jeugdedukaasje oanlein. Yn dy minywerjefte fan de Alde Feanen, mei eilantsjes, brêgen, wylgen en petgatten komme de bern ûnder begelieding fan entûsjaste natuergidsen yn ’e kunde mei de rike floara en fauna lykas alderhande (wetter)dieren.

De kabelbaan is spesjaal foar de groepen 3 en 4. Dy kinne slingerjend harren skoalreiske ôfslute. De groepen 5 o/m 8 dogge dat mei in bysûnder aventoer op it oerlibbingseilân. Goed leare kin net sûnder wille.

De nije attraksje koe oanlein wurde troch de finansjele stipe fan it Nieuwe Stads Weeshuis, de A. Bijlenga-Stichting, it Durk Pultrum Fûns, legaten fan R. Schuurman en Hedzer Smedes en de Suzanne Hovinga Stichting.