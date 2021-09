It wurdt him net mei in minderheidsregear

Binnenhof. Boarne: Wikimedia Commons

Nederlân kriget net in minderheidsregear fan VVD, D66 en/of CDA. Dat seit ynformateur Johan Remkes tiisdei. In mearderheidskabinet like ek net earlik yninoar te draaien. Dat, it koe wolris efkes duorje ear’t Nederlân wer in net-demisjonêr regear hat.

Remkes wol noch sjen oft der in regear mooglik is sûnder Keamerstipe. Der soene dan fakministers oansteld wurde dy’t oer elk beliedspunt op it stuit sels mei de Keamer yn debat moatte oer de winsklikens derfan. Remkes hat de foarsitters fan acht fraksjes útnûge om dêroer te praten. It giet om de foarsitters fan PvdA, VVD, CDA, D66, GrienLinks, ChristenUnie, SGP, Volt en Den Haan. Wêrom’t de oare fraksjefoarsitters net útnûge binne, is net bekend.

Wol sa’n sakekabinet der komme, dan moat in mearderheid fan ‘e fraksjes tasizze om it net fuortendaliks mei moasjes fan misbetrouwen falle te litten.

In lêste rêdmiddel soene nije ferkiezings wêze, mar it is de fraach oft de Keamer der dêrnei sa oars útsjen soe dat der wol maklik in regear te foarmjen is.