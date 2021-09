It skot (ferhaal)

Geart Aebinga en syn soan Jelte hawwe freed te jeien west nei de Feluwe. Dêr hawwe se kunde oan in man dy’t by ’t simmer in stik of tsien djoere rydhynders by harren bûtendyks hat te rinnen. En dy hie harren alris útnûge om yn ’e hjerst in kear del te kommen om op wylde bargen te jeien. Neffens him hie hy fergunning om in stikmannich fan dy bisten te sjitten. En fjirtjin dagen lyn, doe’t de beide mannen de tsien hynderkes fan de kwelders helle hiene om se yn twa trailers fan Van der Vlist te laden, nûge er harren wer út. Der waard fuort in dei ôfpraat en sa kaam it dat heit en soan ôfrûne freed dy kant út teagen. De sneins dêrnei haw ik efkes om ’e hoeke sjoen en frege hokker reis oft se makke hiene. De mannen wiene net yn ’e hûs. Joke siet mei in beppesizzer te spultsjedwaan.

“Gean mar sitten sei se”, wylst se it famke foar de telefyzje yn ’e foarkeamer ynstallearre. Doe’t se werom kaam, seach ik oan de blik yn har eagen dat ik my te skoar sette moast. “Do wolst krekt witte hokker reis oft de mannen makke hiene? No, de reis is goed gien fan it stuit ôf dat se hjirwei rieden oant se dêr oankamen, twa, trije oeren letter.” Se suchtte djip. “En doe gie alles ferkeard wat mar ferkeard gean koe.” En se fertelde fierder. Geart hie de auto op it hiem delset en wie yn ’e hûs gien om te sizzen dat se der wiene. Jelte hie alfêst de beide gewearen út de kofferbak helle en bleau bûten stean te wachtsjen.

De famylje hie wakker ynnommen west mei de komst fan de beide mannen. Se hiene wol ien fersyk oan Geart: yn ’e skuorre, achter de hynsteboxen, stie in âlde sike ezel. De feedokter hie west en sein dat dy net wer better koe en net folle tiid fan libjen mear hie en dat se him mar better út syn lijen ferlosse koene. Mar om’t it bistje al sa’n fyftjin jier diel útmakke hie fan de famylje, wie der net ien dy’t it oer it hert ferkrije koe om dat út te fieren. As ien fan har beiden dat ek dwaan woe? Geart woe dat wol dwaan. De famylje wie him tige tankber en de gasthear soe dan nei fiif minuten nei bûten komme om mei har de bosk yn te gean.

Joke wachte efkes en seach my oan. “Set dy te skoar,” sei se, “no komt it.”

En doe kaam it hiele ferhaal.

Wylst Geart nei Jelte werom rûn wie, hie er tocht: lit my ris in fyt mei dy jonge úthelje. Doe’t er op de auto ta rûn luts er in gesicht as in tuorre. En hy begûn my dêr te rachen en te skellen!

“Wat no, heit?” sei Jelte.

“Wol duvel,” sei Geart, “no moatst ris begripe: dy man seit deagemoedereard tsjin my: ‘Moai dat jim der binne, mar it past my hjoed net, kom letter mar werris.’

Geart sei: “Hawwe wy dêr de hiele dei foar frijmakke en twa en in heale oere riden om hjir te ferskinen?”

Jelte wie fansels ek fuortendaliks poerrazend.

“Hjir mei myn gewear”, sei Geart, dy’t doe mei grutte stappen op ’e skuorre tasette.

“Wat sil heit no’’, raasde Jelte.

“Ik sil it him daliks betelle sette,” andere Geart, “ik sjit ien fan syn bisten hartstikke dea”, en hy stapte de skuorre yn.

“Lit my it dwaan, heit”, balte Jelte breinroer en opfokt.

“De wraak is mines”, snúfde Geart nijtestamintysk.

Achter yn ’e skuorre, heal yn ’t tsjuster, waard Geart in begrutlik protsje ezel gewaar. Net te lang yn ’e eagen sjen, daliks sjitte, tocht er noch, want oars bin ik ek ferlern. Mei ien skot wie it sike bistje út syn lijen.

En doe foel der noch in skot, Geart draaide him om, en seach Jelte stean, dy’t, stoer as in filmcowboy, in wolkje reek, dat út de loop fan syn gewear krinkele, fuortblaasde.

”Wat dochst no?”, stammere Geart. “Ik tocht, heit de ezel, dan ik in hynder”, glimke Jelte grutsk.

“It hat foar Geart en Jelte de swierste gong west, dy’t se ea makke hawwe, doe’t se yn ’e foarein fertelle moasten, wat der yn de achterein bard wie”, besleat Joke har ferhaal.

Ik waard hinne en wer skuord tusken yn laitsjen útbarsten en earnstich bliuwen. Ik gie foar it lêste.

“Dit kostet de mannen grou jild,” sei Joke, “neffens Geart wol fiif pûnsmiet lân.”

De jûns haw ik de wykâlderling belle. De finesses haw ik har net ferteld, wol dat buorkjen yn dizze tiid net maklik is, en dat de boerestân wolris in skouderklopke nedich hat. Se wie it hielendal mei my iens. Kommende snein krije se de blommen út de tsjerketsjinst.

Inne Bilker