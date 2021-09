In bytsje Jouster Merke

Troch de koroanagoarre koe hjoed foar it twadde jier op rige de Jouster Merke, dy’t al sûnt de Midsiuwen op de fjirde tongersdei fan septimber holden wurdt, net trochgean. De ûndernimmers op ‘e Jouwer seagen nettsjinsteande de hjoeddeistige betingsten lykwols romte foar it organisearjen fan in saneamde Lytse Jouster Merke: in tal winkels hie in diske yn de Midstrjitte. Der kaam aardich folk op ‘e lappen want in protte minsken koenen it net litte en doch efkes in slach troch de Jouster buorren. Krekt as ornaris op de jiermerk, wienen der sadwaande rûnom moetings fan âlde kunden. De hoareka die oant let op ‘e jûn goeie saken. Foar de jongerein wie der al in merke; mei in stek der om hinne omreden fan in maksimum oantal fan 1035 tastiene besikers en de bekende hygiëneregels.