Ien op de trije Fryske brulloften ferset

Fan alle Fryske breidspearen besleat ien op de trije om dit jier de brulloft te fersetten (34,2%). In treddepart dêrfan is sels faker as ien kear ferset. Dat en mear docht bliken út in enkête fan ThePerfectWedding.nl ûnder 1.500 Nederlânske breidspearen.

Troch de koroanamaatregels binne der fan it jier beheinde mooglikheden foar brulloften. Lange tiid wie de hoareka ticht, wat in wichtige reden blykt foar it fersetten fan in brulloft. Fryske breidspearen fine it benammen wichtich dat se proaste kinne mei gasten en hoopje dat de oardelmeterregel skrast wurde kin.

Rûzje fanwege koroanamaatregels

It oanpassen fan in brulloft op de koroanamaatregels soarget geregeld foar skeel of sels rûzje. Fryske breidspearen fernimme dat foaral mei gasten: 16,7% fan de spantsjes hat skeel hân mei gasten fanwege it testen foar tagong.

Koroanamaatregels foar Nederlânske brulloften faak ûndúdlik

Foar trijefearn fan de Nederlânske breidspearen wiene de koroanamaatregels ûndúdlik, wat it kiezen foar plannen of ferpleatsen fan in brulloft lestich makket. Tagelyk docht bliken dat lokaasjes en gemeenten ek net altyd lykje te witten hoe’t it sit: de helte fan de breidspearen fernimt dat lokaasjes ferskillend mei de maatregels omgean.

Undersyksopset

Ferline jier hold ThePerfectWedding.nl al in enkête om in better byld te krijen fan hoe’t breidspearen mei harren plande brulloft yn koroanatiid omgeane. In jier letter en in protte feroaringen yn ’e koroanamaatregels fierder, wie ThePerfectWedding.nl benijd hoe’t breidspearen der no yn steane. Yn totaal wurken goed 1.500 breidspearen oan it ûndersyk mei.